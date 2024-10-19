Konya’da AK Parti İlçe Olağan Kongreleri devam ediyor! 358 delege ilçe başkanını seçti

AK Parti Akören 7. Olağan Kongresi bugün gerçekleşiyor.
AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri devam ediyor.
Konya'da Güneysınır'dan sonra Akören'de de olağan kongre gerçekleşti.
358 delege oy kullanarak , AK Parti Akören ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile delegelerini seçti.
Mevcut AK Parti İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya, tekrar aday oldu.
Akören ilçesinde de mevcut başkan Müzeyyen Çetinkaya, girdiği tek liste ile 358 delegenin oy kullandığı seçimde yeniden başkanlığa getirildi.
İlçelerde yapılan seçimlere AK Parti delegeleri yoğun ilgi gösterdi.
İlçe kongrelerine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Mehmet Baykan ve Latif Selvi'nin yanı sıra partinin ana kademe, kadın ve gençlik kolları katıldı.
İlçe kongreleri 12 Ocak'ta bitecek
İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.
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