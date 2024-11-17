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Konya’da akaryakıt tankeri kaza yaptı! Sürücüye yardım için aracından inen gence otomobil çarptı

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Konya’da akaryakıt tankeri kaza yaptı! Sürücüye yardım için aracından inen gence otomobil çarptı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüne yardım için aracından inen sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Beyşehir - Antalya kara yolunun 17'inci kilometresinde Karaburun plajı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. 

AKARYAKIT TANKERİ KAZA YAPTI

Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeki akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayarak refüje çıktı.

YARDIM İÇİN ARACINDAN İNDİ

Kazayı gören ve karşı istikametten gelen seyir halindeki otomobilin sürücüsü Adem I. yardım için durarak aracından indi.

BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI

Otomobilinden inen sürücüye bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kaynak: AA

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