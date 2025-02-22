Konya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce refüje çıktı sonra direğe çarptı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje çıkarak ağaçlara ardından da direklere çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Abdulhamit caddesi üzerinde meydana geldi.
Alkollü olduğu öğrenilen Esra A. (29) idaresindeki 42 AYH 075 plakaı otomobil, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki ağaçlara ardındanda direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Esra A.(29), itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan Ata Ö.'nün de (25) yaralandığı aktarıldı.
Ayrıca kaza nedeniyle caddede bir süre trafik aksadı.
1.39 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Öte yandan sürücü Esra A.'nın (29) 1.39 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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