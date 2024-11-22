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Konya’da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanık hakim karşısında

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Konya’da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanık hakim karşısında
Konya’da araçla takip edip çarptığı kişiyi darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olan Ali Osman K, olayı bir anlık öfkeyle işlediğini, öldürme kastı olmadığını belirtti.

Maktulün mahallede çekindikleri bir insan olduğunu iddia eden Ali Osman K, şöyle konuştu:

"Çay ocağım var. Ocağımın önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım. Sonrasında 'Ne yapmaya çalışıyorsun?' diyerek kendisini uyardım. O da bana küfür etti. Olay günü alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim, yere düştü. Sonrasında elini ayağını bağladım arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım. Geri döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) haber alamayan yakınları polise haber vermiş, polis ekipleri Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi 4 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Sorgusunda, Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden sanık tutuklanmıştı. Uyan'ın cesedi, sanığın beyanı üzerinde açık arazide toprağa gömülü halde bulunmuştu.

 

Kaynak: AA

  • #cinayet #hakim #Konya

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