Konya’da asfalt çalışmaları sürüyor! İlçenin dört bir tarafında altyapı çalışması var

Birçok alanda olduğu gibi fiziki belediyecilikte de örnek hizmetlere imza atan Karatay Belediyesi, yaptığı yol yenileme, asfaltlama ve daha birçok çalışmayla Karatay’ın çok daha modern görünümüne katkı sağlamaya devam ediyor. bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin birçok noktasında çalışma yürütüyor.

Karatay'ın modern yapısına örnek belediyecilik projeleriyle dokunan Karatay Belediyesi, hizmetlerine her gün bir yenisi ekliyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin birçok noktasında planlama dahilinde çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

KEÇECİLER CADDESİ 3. ETAP YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekipler, Keçeciler Caddesi'ndeki yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve kaldırım düzenleme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti ve söz konusu caddenin 3'üncü etap çalışmaları da başladı. Fetih ve Başak Caddeleri arasında kalan bölümü orta refüjlü ve gidiş-geliş yönlü olarak planlanan söz konusu çalışma tamamlandığında bölgede trafik daha da rahatlayacak ve böylece Karatay Belediyesi, bölgede önemli bir hat daha oluşturmuş olacak.

BAŞKAN HASAN KILCA, KEÇECİLER CADDESİ'NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, fen işleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca ayrıca, bölge sakinleriyle de bir araya gelerek caddedeki düzenlemeler konuşundu görüş alışverişinde bulundu.

KARATAY'IN DÖRT BİR TARAFINDA ALTYAPI ÇALIŞMASI VAR

Öte yandan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Keçeciler Caddesi 3'üncü etap projesinin yanı sıra ilçenin pek çok noktasında da çalışma yürütüyor. Ekipler; bir yandan Emirgazi Mahallesi Sakyatan Yolu Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına devam ederken, Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk "Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çevresindeki sokaklar ve muhtelif alanlarda da yine sıcak asfalt çalışması yapıyor.

KARATAY'IN MODERN GÖRÜNÜMÜNE KATKI SAĞLIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yaşayan herkesin rahatı, mutluluğu ve konforunu düşünen çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca; "Karatay'ımızda yürüttüğümüz altyapı ve asfalt çalışmalarımız, ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. Bu doğrultuda da altyapı çalışmalarımız önemsediğimiz hizmetlerimizin en başında geliyor. Bu doğrultuda da Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı bütün ekiplerimizle, planlamalarımız çerçevesinde gece gündüz demeden ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Söz konusu çalışmalarımız, planlamamız çerçevesinde artarak ve aralıksız bir devam edecek. Amacımız Karatay'ımızın marka değerini artırarak hemşehrilerimizin rahatına, konforuna, mutluluğuna ve elbette ilçemizin çok daha modern bir görünüme kavuşmasına katkı sunmaktır” dedi.

(Sibel Elmas)