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Konya’da bariyerlere çarpan araç alev aldı

Konya’da bariyerlere çarpan araç alev aldı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarpan araç alev aldı.

E.D. idaresindeki 42 ADP 308 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı.

Sürücü araçtan inerek yara almadan kurtuldu.

İhbar üzere olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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