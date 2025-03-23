Konya’da bayramda hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? İşte Konya 10 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 günlük hava tahmin raporlarına göre, Konya'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yer yer sağanak yağışların görülebileceği bildirildi.
Bayramın İlk Günü Hava Nasıl Olacak?
Tahminlere göre, bayramın 1. günü Konya genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Bayramın 2. Günü Yağışlı Hava Geliyor
Bayramın 2. günü ise Konya'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel yağışların başlayabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların dış planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurması öneriliyor.
Sıcaklıklar 10 Derece Birden Değişiyor
Konya'nın merkez dahil olmak üzere 31 ilçesinde sıcaklık 10 derece birden değişiyor. Bayram öncesi hafta başında 20-21 derece olan sıcaklık, bayramda 12-13 dereceye kadar düşüyor.
Bayramın Son Günü Hava Durumu
Bayramın 3. gününde ise hava durumunun tekrar parçalı bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.
İşte Konya 10 günlük Hava Durumu
Konya'da bayram süresince hava durumu güncellemelerini takip ederek, planlarınızı ona göre yapabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi