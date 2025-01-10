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Konya’da belediye daire ve dükkân satacak! 3+1 ve 2+1 daireler var

Konya’da belediye daire ve dükkân satacak! 3+1 ve 2+1 daireler var

Mülkiyeti Karatay Belediyesine ait 13 daire ve dükkan açık teklif usulü ile satışa çıkarılacak.

İhale 22 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 22.01.2025 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini Karatay Belediyesine nakit yatırmaları gerekiyor.

Satılacak gayrimenkullerin bedelleri; sözleşme tarihinde % 40'ı peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 8 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenebilecek.

Satışlar KDV'den muaf tutulacak.

İşte satışa çıkan daire ve dükkanlar:

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a. Müracaat dilekçesi (ADNKS'nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b. Geçici teminat  (2886 sayılı D.İ.K.'nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

e. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

f. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

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Kaynak: Haber Merkezi

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