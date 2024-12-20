GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da besici çiftin öldüğü yayla evindeki yangının görüntüleri ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da besici çiftin öldüğü yayla evindeki yangının görüntüleri ortaya çıktı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde önceki gün gece saatlerinde çıkan ve besici çiftin yanarak ölümüne yol açan yayla evi yangınının alevli görüntüleri ortaya çıktı. Kundaklama şüphesi araştırılan yangın görüntüsünü jandarma ekipleri de incelemeye aldı.

Yangın, 18 Aralık'ta Üzümlü Mahallesi, Beyşehir Gölü Havzasında Saz yanı mevkisindeki yayla evinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkmış, alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yayla evindeki Zeki ile Aynur Özbay çifti hayatını kaybederken, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında hayatını kaybeden Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cenazeleri ise dün Üzümlü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yangının alevli görüntüleri ortaya çıktı

Jandarma ekipleri, 3 farklı noktada çıkan ve hızla büyüyen yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olaya dair yeni bir gelişme yaşandı.

3 farklı noktada yangın çıkması nedeniyle kundaklama şüphesi araştırılan yangının 13 saniyelik alevli görüntüsünü jandarma ekipleri de incelemeye aldı.

Kim ya da kimler tarafından kayda alındığı henüz bilinmeyen görüntülerde, besici çifte mezar olan ve alev alev yanan yayla evi ve bitişiğindeki yapılar ile farklı mesafelerde bulunan samanlar ve park halindeki traktörün olduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekiyor.

Görüntünün son bölümünde bir patlama sesi de duyuluyor.

Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da kundaklama şüphesine yönelik yorum yapamayacağını, konuyu jandarma yetkilileri ve savcılığın incelediğini söyledi. Bayındır, "Dayanılması zor bir faciaydı. Yörük çadırında meydana gelen o yangın bizi üzdü” diyerek hayatını kaybeden Özbay çiftçine rahmet diledi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER