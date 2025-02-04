Konya’da beyaz bereket kendini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesini yeni haftada kar yağışı için uyarmıştı. An itibariyle Konya’nın Derbent, Sarayönü, Akşehir ve Altınekin ilçelerinde kar yağışı başladı. Ayrıca merkez Selçuklu ilçesinde yüksek kesimlerde de kar yağışı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya'da bugün bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur akşam saatlerinde,kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu. DERBENT İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Akşam saatlerine doğru Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı başladı. Ayrıca bir dizi ziyaretler nedeniyle Derbent'te bulunan Konya Valisi İbrahim Akın da beyaz berekete karşı poz vererek fotoğraf yayımladı. SARAYÖNÜ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI

Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde de kar yağışı başladı. AKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesinden alınan görüntüde beyaz bereket kendini böyle gösterdi. ALTINEKİN'DE BEYAZ BEREKET

Altınekin ilçesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. SELÇUKLU İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE DE GÖRÜLDÜ

Merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Ardıçlı Toki Konutları'nda da kar yağışı görüldü. Ayrıca Bsona Hersek Mahallesi Kampüs civarında da beyaz bereket kendisini gösterdi. Kaynak: Haber Merkezi

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