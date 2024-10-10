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Konya’da bıçaklı kavga! 14 yaşındaki öğrenci yaralandı

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Konya’da bıçaklı kavga! 14 yaşındaki öğrenci yaralandı
Konya’daki bir ortaokul önünde 14 yaşındaki E.K isimli öğrenci, daha önce aynı okulda öğrenci olduğu belirtilen bir çocuk tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Yakınçağ Sokaktaki Ahmet Haşhaş Ortaokulu önünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre; E.K. ile daha önce aynı okulda öğrenci olduğu belirtilen S.A. isimli çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Bacağından bıçaklandı!

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.K., bıçakla yaralandı. Şüpheli çocuk ise kaçtı.

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı.

Kocaer, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

14 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Kaçan şüpheli S.A ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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