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Konya’da “Bir Başka Ramazan”

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Konya’da “Bir Başka Ramazan”
Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Ayı’na özel olarak organize edilen “Bir Başka Ramazan” etkinlikleri Konyalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor. Ramazan ayının Karatay’da tam manasıyla yaşandığını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Eski Ramazan geleneklerimizi yaşatıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Ramazan ayına özel olarak hazırladığı etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Bir Başka Ramazan” etkinliklerine çocuklar ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Aileleriyle birlikte etkinliklerin yapıldığı salonu dolduran çocuklar; Ramazan Ayı'nın simgelerinden olan Hacivat Karagöz, Keloğlan ve Nasrettin Hoca tiyatroları ile eğlenceli vakitler geçirdi. 

ESKİ RAMAZAN GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

Ramazan ayının manevi atmosferine yakışacak güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Hasan Kılca, Ramazan ayının coşkusu ve heyecanını tüm Karataylılarla birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi.

Başkan Kılca; "Ramazan ayının manevi atmosferinin ilçemizin dört bir tarafında yaşanması için gayret gösteriyoruz.  Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizde 22 Mart'a kadar devam edecek olan Ramazan Ayı etkinliklerimize hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organize edilen; "Bir Başka Ramazan” etkinliği kapsamında vatandaşlarımız, geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen karakterleri Hacivat Karagöz, Keloğlan ve Nasrettin Hoca ile keyifli Ramazan akşamları yaşıyor. Her yeni programda kalabalık artıyor ve burası Ramazan akşamlarının en fazla ilgi gören noktası haline dönüştü. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

VATANDAŞLARDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Karatay Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan Etkinlikleri'ne katılan vatandaşlar da program dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler. 
Karatay Belediyesi "Bir Başka Ramazan” etkinlikleri son olarak; saat 21.00'da, 21-22 Mart günlerinde gerçekleştirilecek. 

Kaynak: Haber Merkezi

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