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Konya’da bir evde yangın çıktı! Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Konya’da bir evde yangın çıktı! Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pınarbaşı Mahallesi 153545 Sokak Sendika Evleri'ndeki 4 katlı binanın birinci katında ikamet eden Önder Ü. ile Hasip N'nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangın büyümeden söndürdü.

Yangında evde bulunan ve yangında dumandan etkilenen Önder Ü. İle Hasip N. ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

  • #DUMAN #Seydişehir #yangın

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