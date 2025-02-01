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Konya’da bir kamyon dolusu kaçak makaron ele geçirildi: Piyasa değeri 7 milyon TL

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da bir kamyon dolusu kaçak makaron ele geçirildi: Piyasa değeri 7 milyon TL
Konya Emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu piyasa değeri 7 milyon TL olan milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu bir kamyon dolusu kaçak sigaranın Konya'ya geldiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.

5 milyon 610 bin adet makaron ele geçirildi

Araçta bulunan bir kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Araçtaki makaronların piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu belirlenirken, gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Mustafa İlker Şen)

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