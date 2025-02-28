Konya’da bu ürün ilk kez listeye girdi! 5 bin 398 ton üretiliyor

Konya, 18,8 milyon dekarlık tarım alanıyla Türkiye'nin en büyük tarım kenti olarak ilk sırada yer alıyor.
14 çeşit tarım ürününün üretiminde Türkiye 1.'si olan Konya'da ne, ne kadar üretildi?
1 ürün listeye ilk kez girdi!
2024 yılında tarımsal üretim verileri açıklandı ve Konya, üretim potansiyeline yeni ürünler ekledi. Bu yıl ilk kez yapağı Konya'nın tarımsal üretim listesine dahil oldu.
14 çeşit üründe Türkiye lideri!
Konya'nın rekor kıran tarım ürünleri;
1-BUĞDAY:
Türkiye'de üretilen 20 milyon 800 ton buğdayın yüzde 9'u Konya'da üretildi.
Konya'da 2024 yılında 1 milyon 824 bin 540 ton buğday hasat edildi.
2-ARPA:
Türkiye'de üretilen 8 milyon 100 bin ton arpanın yüzde 11'i Konya'da ekildi.
Konya'da 2024 yılında toplam 891 bin 907 ton arpa üretimi yapıldı.
3-ŞEKER PANCARI:
Türkiye'de üretilen 23 milyon ton şeker pancarının yüzde 30'u Konya üretti.
Konya'da 2024 yılında 6 milyon 971 bin 829 ton şeker pancarı hasat edildi.
4-DANE MISIR:
Türkiye'de üretilen 8 milyon 100 bin ton dane mısırın yüzde 25'ü Konya'da üretildi.
Konya'da 2024 yılında 2 milyon 11 bin 729 ton dane mısır hasadı yapıldı.
5-ACI BAKLA:
Türkiye'de 2024 yılında üretilen 104 ton acı baklanın yüzde 94'ü Konya'da üretildi.
Konya'da 2024 yılında 98 ton acı bakla üretimi yapıldı.
6-MACAR FİĞİ:
Türkiye'de üretilen 846 bin 83 ton Macar fiğinin yüzde 30'u Konya'da üretiliyor.
Konya'da 2024 yılında 251 bin 68 ton Macar fiği üretimi yapıldı.
7-KUŞ YEMİ:
Türkiye'de üretilen 6 bin 422 ton kuşyeminin yüzde 81'i Konya'da üretildi.
Konya'da 2024 yılında 5 bin 202 ton kuş yemi üretildi.
8-KORUNGA TOHUMU:
Türkiye'de üretilen 141 ton korunga tohumunun yüzde 98'i Konya'da üretildi.
Konya'da 2024 yılında 138 ton korunga tohumu hasat edildi.
10-LALE:
Türkiye'de yetiştirilen 4 milyon 315 bin adet lalenin yüzde 93'ü Konya'da üretildi.
11-HAVUÇ
Türkiye'de üretilen 892 bin 155 ton havucun yüzde 72'si Konya'da üretiliyor.
Konya'da 2024 yılında 638 bin 800 ton havuç hasat edildi.
12- ŞALGAM
Türkiye'de üretilen 3 bin 54 ton şalgamın yüzde 30'u Konya'da üretiliyor.
Konya'da 2024 yılında 930 ton havuç hasat edildi.
13-FASULYE
Türkiye'de üretilen 279 bin ton fasulyenin yüzde 20'si Konya'da üretiliyor.
Konya'da 2024 yılında 279 bin ton fasulye hasat edildi.
14-YAPAĞI (Hayvansal ürün)
Türkiye'de üretilen 84 bin 270 ton yapağın yüzde 6'sı Konya'da üretiliyor.
Konya'da 2024 yılında 5 bin 398 ton yapağı hasat edildi.
(Mustafa İlker Şen)