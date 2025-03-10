Konya’da büyük su kesintisi: Saatlerce sürecek! 10-11 Eylül Konya su kesinti listesi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kentte yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 10-11 Eylül 2025 Konya’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte yanıtı..
Vatandaşlar Konya'da yaşanacak su kesintilerini öğrenmek için ve KOSKİ su kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), Konya'da yaşanacak su kesintilerini önceden açıklıyor.
Konya'da sular kesilecek
Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını sık sık araştırıyor.
Konya su kesintisi nasıl öğrenilir?
İnternette en çok yanıt arayan sorular ise "Konya'da sular ne zaman gelecek?' ve "Konya'da hangi ilçelerde sular kesilecek' oluyor.
Peki, Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 10-11 Eylül 2025 Konya su kesinti listesi..
Konya'da büyük su kesintisi: Saatlerce sürecek! 10-11 Eylül 2025 Konya su kesinti listesi
Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler
Konya'da yaşanacak olan su kesintilerini aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.
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