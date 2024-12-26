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Konya’da cinayet! İki arkadaşın kavgası kanlı bitmişti: Şüpheliye verilen ceza belli oldu

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Konya’da cinayet! İki arkadaşın kavgası kanlı bitmişti: Şüpheliye verilen ceza belli oldu
Konya’da arkadaşını silahla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Y, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Maktul Ümit Kılınç'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kılınç'ın aile avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu, kasten öldürmenin tüm unsurlarının mevcut olduğunu söyledi.

Sanık avukatı ise olayın 1-1,5 dakika gibi kısa bir süre içinde, taraflar arasında yaşanan boğuşmada taksirle gerçekleştiğini savundu.

Son sözü sorulan sanık Osman Y, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre ikilinin Osman Y.'ın aracında birlikte alkol aldıkları esnada aralarında çıkan tartışma sonucu Ümit Kılınç'ın arabadan indiği, arkasından inen Osman Y.'ında silahla Kılınç'ı vurduğu, ardından da pişman olup, araca taşıyarak, arkadaşını hastaneye götürdüğü öğrenildi.

34 TC 4142 plakalı otomobil, silahla yaralanmış halde olan Ümit Kılınç'ı Konya Şehir Hastanesi acil servise bırakıp hemen hastaneden kaçtı.Konya lokali

İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kılınç'ın arkadaşı Osman Y. olduğunu tespit etti. Kısa sürede Yeniay'ın gidebileceği adresleri belirleyen polis, şüpheliyi Karadiğin Mahallesi istikametine kaçmaktayken düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

 

Kaynak: AA

  • #cinayet #dava #Konya

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