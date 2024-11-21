GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da çocuğu olmadığı için doktora gitmişti! Sağlık kontrolünde tespit edildi: Tam yarım kilo!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da çocuğu olmadığı için doktora gitmişti! Sağlık kontrolünde tespit edildi: Tam yarım kilo!
Konya’da çocuğu olmadığı için kontrole giden kadının muayenesinde karnında tespit edilen 9 santimetre büyüklüğündeki yarım kilogramlık kitle başarıyla alındı.

Eşi Cevdet Ayka ile 5 yıl önce evlenen Fas uyruklu 45 yaşındaki Hacer Ayka'nın, bir süre önce karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri başladı. 

Rahatsızlığının yediklerinden kaynaklandığını düşünen, çocuk sahibi olmak için kontrole giden ve muayenede karnında kitle olduğu belirlenen Aykan için ameliyat kararı alındı.

Başarılı geçen operasyonla yarım kilogramlık kitleden kurtulan ve şikayetleri sona eren Ayka, taburcu edildi.

- Kitle tesadüfen tespit edildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Bahar Özdemir,  hastanın yaklaşık dört aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişkinliği fazla yemekten kaynaklı gaz sancısı sandığını söyledi.

Kitlenin tespitinin tesadüfen yapıldığını anlatan Özdemir,

"Hastamız, bir gebelik isteği olduğu için kadın doğum kontrolüne gelmiş. Bu kontrolde karnında kitle tespit edilmiş. Hastamız daha sonra bize başvurdu. Yaptığımız muayenede yaklaşık 9 santimetre büyüklüğünde bir miyom olduğunu gördük. Dışarıdan bakınca karında büyük bir kitle görünüyordu. Açık operasyonla yaklaşık yarım saatlik işlemle kitleyi tamamen bütün olarak çıkarttık. Rahim koruyucu bir cerrahi yaptık." diye konuştu.

Özdemir, kadınlardaki bu tür miyomların bazen tehlikeli olabileceğini, düzenli kontrollerin yaptırılması gerektiğini kaydetti.

Hacer Ayka da karnındaki kitleyi öğrenince şaşırdığını vurgulayarak, "Karnım ağrıyordu ama hasta olduğumu bilmiyordum, çocuk istiyordum, o yüzden doktora gittim." dedi.
Cevdet Ayka da hastaneye gidince kitleyi öğrendiklerini, eşi iyileştiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

  • #Bahar Özdemir #Kitle #Konya #miyom #tedavi #konya haber

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER