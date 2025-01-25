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Konya’da çöken 4 katlı binadan 3 kişi sağ kurtarıldı! Binanın eski görüntüleri ortaya çıktı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da çöken 4 katlı binadan 3 kişi sağ kurtarıldı! Binanın eski görüntüleri ortaya çıktı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken 4 katlı binanın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binanın eski hali ve çöküşün sebeplerine dair detaylar ise dikkat çekti.

Selçuklu ilçesinin Beyşehir Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binada, saat 20.10 sıralarında ani bir çöküş meydana geldi. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 14 daireli binada büyük bir panik yaşanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkazdan 3 kişi çıkartıldı

Binada 5 kişinin bulunduğu belirlenirken, 5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Diğer iki kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Binanın eski hali ortaya çıktı!

Olayla ilgili soruşturma sürerken, binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler, binanın oldukça eski ve dayanıksız olduğuna işaret etti.

Kolon kesilmesi iddiaları

Binanın çöküşüne zemin kattaki bir dükkanında yapılan genişletme çalışmaları sırasında kolonların kesilmesi yol açmış olabileceği iddiaları gündemde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu iddiaların titizlikle araştırılacağını ve gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.

Zillere basarak binadakileri uyardı

Çöken binanın zemin katında yeni açılan bir balıkçı dükkanında çökme öncesi rahatsız edici sesler duyulmaya başladı. Bu sesleri fark eden Suriye uyruklu Ali Hüseyin, hemen binadaki tüm zillere basarak sakinleri uyandırdı ve tahliye etmeleri gerektiğini bildirdi. 

Hüseyin, o anları şu şekilde anlattı: "Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çöküşün kesin nedeni araştırılıyor ve enkaz altındaki iki kişinin daha kurtarılması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

(Selman Kaya)

  • #Konya #AFAD #Konya 4 katlı bina

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