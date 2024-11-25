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Konya’da Cuma namazına giden işçi işten atılmıştı! Olayla ilgi mahkemeden yeni gelişme! “Ayrımcılık tazminatı’’na hükmetti

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Konya’da Cuma namazına giden işçi işten atılmıştı! Olayla ilgi mahkemeden yeni gelişme! “Ayrımcılık tazminatı’’na hükmetti
Konya’da yaşanan olayda, Cuma namazına gittiği için işten çıkarılan Mehmet Yetkin (42) lehine mahkemeden emsal bir karar çıktı. Mahkeme, işverenin ayrımcılık yaptığını belirterek tazminat ödemesine hükmetti. İşte ayrıntılar..

SABAH'ın haberine göre; 2021 yılı Temmuz ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak çalışan Mehmet Yetkin, Cuma namazını kılmak için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak dönüşte tesis müdürü tarafından "iş yerini izinsiz terk ettiği" gerekçesiyle hakkında tutanak tutuldu. Bir süre sonra şirketten gelen ihbarname ile iş akdinin feshedildiği bildirildi.  

Yetkin, bunun üzerine Konya 1. İş Mahkemesine başvurarak işe iade davası açtı. Mahkeme, Anayasa'nın "din ve inanç özgürlüğü" ilkesine vurgu yaparak işten çıkarılmayı haksız buldu ve Mehmet Yetkin'in işe iadesine karar verdi.  

Ayrımcılık tazminatı kararı

Yetkin, işe iade kararının ardından işverene karşı bir de "ayrımcılık" davası açtı. Konya 2. İş Mahkemesi'nde görülen davada, işverenin eylemi, İş Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan "eşit davranma ilkesine" aykırı bulundu. Mahkeme, işverenin Mehmet Yetkin'e 7 bin 160 TL ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti.  

"Emsal Nitelikte Bir Karar"

Karar sonrası açıklama yapan Mehmet Yetkin,

"Mahkeme, din ve inanç özgürlüğünün temel bir hak olduğunu belirterek beni haklı buldu. Bu kararın, benzer durumdaki işçi arkadaşlar için emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Haklarını aramaktan çekinmesinler" dedi.  

Yetkin'in avukatı Nazife Yavuzer ise, mahkemenin kararının iş yerlerinde ayrımcılıkla karşılaşan işçiler için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.  

Bu karar, iş hayatında ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar için umut ışığı oldu ve hukuk mücadelesinin önemini bir kez daha gösterdi.  

SABAH/Tolga Yanık

Kaynak: Haber Merkezi

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