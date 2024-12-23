Konya’da dünür cinayeti! Şüpheli tutuklandı

Konya’daki dünür cinayetinde yeni gelişme meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muammer Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...
NE OLMUŞTU?
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 LC 067 plakalı araç içinde Muammer Ş. (61) ile iddiaya göre alacaklı olduğu dünürü Süleyman Kıyak arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Muammer Ş., yanındaki tabancayla Süleyman Kıyak'a 2 el ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaçan şüpheli Muammer Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
500 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Gözaltına alınan şüpheli Muammer G.'nin,
"Bir süre önce dünürüm Süleyman Kıyak ile araba alışverişimiz oldu. Bu alışverişten 500 bin lira borcu vardı. Süleyman Kıyak'ı borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Bu sırada alacağım olan para nedeniyle kavga çıktı, sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.
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