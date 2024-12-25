Konya’da dünür cinayetinin şok eden perde arkası! TIR ortaklığı kanlı bitti

SABAH'ın haberine göre Konya'da, dünürü Süleyman Kıyak'ı (44) tabanca ile vurarak öldüren Muammer Şahin (61), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin'in, ifadesinde, ortak aldıkları TIR'ın parasını dünürünün ödememesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

KAVGA KANLI BİTTİ

Olay, 22 Aralık öğle saatlerinde Adana yolu üzerindeki yeni çevre yolu kavşağında meydana geldi. Kamyonculuk yapan Muammer Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dünürü Süleyman Kıyak ile araçta tartıştıklarını, tartışma sırasında onu tabanca ile vurduğunu belirterek teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Süleyman Kıyak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR ORTAKLIĞI CİNAYETİ GETİRDİ

Olay yerinde suç aleti ile gözaltına alınan Muammer Şahin, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, ifadesinde, dünürü Süleyman Kıyak ile ortak bir TIR aldıklarını, ancak Kıyak'ın kendi payına düşen parayı ödemediğini söyledi. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine, Şahin'in tabancasını çekerek Kıyak'ı vurduğu ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi