Konya’da enerji alanında güçlü bir yatırım! Yıllık 50 miyon liralık katma değer sağlayacak

Yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir adım daha atan Karatay Belediyesi’nin İsmil Mahallesinde hayata geçirdiği, 13 bin 440 panelden oluşan 6 MW gücünde 5. Güneş Enerjisi Santralinin (GES) kurulum çalışmaları başladı. Sürdürülebilir projelerle Karatay’ı geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “160 Milyonluk 5. GES yatırımımızla ilçemizin geleceğine güç katacağız” dedi.

Karatay Belediyesi, sürdürülebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İsmil Mahallesi'ne kazandırılan 5. Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde zemin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YILLIK 50 MİLYON LİRALIK KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

105 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek olan proje, toplamda 160 milyon liralık bir yatırım bedeliyle bölge ekonomisine değer katacak. Santralde 13 bin 440 güneş paneli yer alacak ve toplamda 6 MW gücünde elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşılacak. Proje tamamlandığında, yıllık yaklaşık 50 milyon liralık enerji üretimi sağlanacak. Bu sayede Karatay Belediyesi hem önemli ölçüde mali tasarruf elde edecek hem de ekonomiye katkı sunacak. Ayrıca Karatay Belediyesi bu projeyle, kendi enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım daha atacak.

KARATAY'DAN ÖRNEK BİR YATIRIM

GES yatırımıyla birlikte Karatay Belediyesi, enerji üretimine önemli bir destek sağlamayı hedefliyor. Projeyle birlikte karbon emisyonunun azaltılması hedeflenirken, çevre dostu enerji üretimiyle doğaya duyarlı bir yaklaşım sergilenecek. Karatay Belediyesi sürdürülebilir enerji politikalarına da örnek oluşturacak bu yatırımıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmış olacak.

ENERJİ ALANINDA GÜÇLÜ BİR ADIM ATTIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Yenilenebilir enerji kaynaklarından üst seviyede faydalanmak amacıyla Karatay'ın farklı noktalarına bulunan Güneş Enerjisi Santrallerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

‘Karatay Belediyesi olarak sürdürülebilir projelerle ilçemizi geliştirmeyi hedefliyoruz' diyen Başkan Kılca; "Bugüne kadar ilçemizde dört güneş enerjisi santralini hayata geçirdik ve bu yatırımlarımızdan önemli kazançlar elde ettik. Şimdi Karatay'ımıza yeni bir GES daha kazandırıyoruz. Projemizin duyurusunu daha önce yapmıştık. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Santrallerimizin en büyüğünü ve en yenisini İsmil Mahallemizde kuruyoruz. Tarımsal faaliyete elverişi oldukça düşük olan 105 bin metrekarelik alanda 13 bin 440 panelden oluşan 6 MW gücünde GES yatırımımızda zemin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projemiz ile ilçemize yıllık yaklaşık olarak 50 milyon liralık katma değer sağlayacağız. 5. Güneş Enerjisi Santralimiz ile enerji alanında güçlü bir adım daha atmış oluyoruz. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız bu yatırımla hem sağlıklı enerji üretimini gerçekleştireceğiz hem de ekonomimize büyük bir katkı sağlayacağız. Kurulum çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz santralimizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz” açıklamalarına yer verdi.