Konya’da Evinizde Bu Halı Varsa Sakın Eski Diye Atmayın! Fiyatı 20 Bin TL

Nuzumla Yatak Halısı, coğrafi işaret tescili alarak koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin gözdesi oldu. Fiyatları 20 bin TL’den başlıyor, 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Mezatlarda açık artırmalarla satılan bu halıların değerini anlamak için özelliklerine bir göz atalım…

Nuzumla Yatak Halısı Nedir? Nuzumla (bugünkü adıyla Yaylacık), Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı, halı ve kilim dokumacılığıyla ünlü bir köy. Köyün tarihi, Seyyit Harun Veli'ye dayanıyor. Nuzumla Halısı, tamamen el yapımı, yün malzemeyle ve geleneksel Türk düğümü (Gördes düğümü) kullanılarak dokunuyor. Boyutları genellikle 1,20x1,70 metre civarında olan bu halılar, özellikle ısı yalıtımı sağlamasıyla biliniyor. Neden Bu Kadar Değerli? Coğrafi İşaret Tescil ile koruma altına alındı.

Tamamen El Yapımı: Yün iplikler köydeki koyunlardan elde ediliyor, el tarağı ve kirmanla eğiriliyor.

Özel Motifler: Halılarda "turunç" (sekiz köşeli yıldız), "koçboynuzu", "ayak aşı" gibi motifler işleniyor. Zeminde kırmızı, bordürlerde sarı ve lacivert renkler hâkim.

Tarihî Teknikler: Atkı ve çözgü iplikleri doğal yün renginde, dokuma sırasında ıstar veya sarma tezgâh kullanılıyor. Fiyatları 20 Bin TL'den Başlıyor! Nuzumla Halıları, antika değeri taşıyan ve nadir bulunan parçalar olduğu için mezatlarda açık artırmalarla satılıyor. 100-150 yıllık halıların fiyatı 20-50 bin TL arasında değişirken, daha eski ve iyi korunmuş örnekler 100 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Nuzumla Halısı Nasıl Ayırt Edilir? Hav Yüksekliği: 2-3,5 cm arası uzunlukta ve makas kullanılmış izlenimi veren düz bir yüzey.

Saçak Detayı: Bir uçta saçak yokken, diğer tarafta 10-38 cm arası örgülü veya düz saçaklar bulunur.

Desen Tekdüzeliği: Tüm halılar neredeyse aynı renk ve motif kompozisyonuna sahip. Kaynak: Haber Merkezi

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