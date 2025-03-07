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Konya’da gürültü kirliliğine geçit yok! İlçe trafik ekipleri gerekeni yaptı

Konya’da gürültü kirliliğine geçit yok! İlçe trafik ekipleri gerekeni yaptı
Konya’nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan motosiklet ve ehliyetsiz sürücüleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı, çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İlçe trafik ekipleri, yapılan kontrollerde cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan 4 motosikleti ve ehliyetsiz sürücülerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, ehliyetsiz ve açık egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da uygulamaya destek verdi. Çevre huzurunu bozan araçlara yönelik kararlı mücadelelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, bu tür kontrollerin sıklaştırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA

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