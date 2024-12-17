Konya’da Harmanpınarı Barajı tamamlandı! 710 dekar tarım arazinin sulanabilmesi mümkün hale geldi
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Konya’nın Bozkır ilçesinde yapımı süren Harmanpınarı Barajının inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarımda verimliliği artırmak, su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla yapılan barajın, temelde 35 metre yüksekliğe ve 336 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
Bölgenin su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak olan baraj için açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın, bölgede barajın ardından sulama tesislerinin de tamamlanmasıyla toplamda 710 dekar tarım arazinin sulanabilmesinin mümkün hale geleceğini söylediği belirtildi.
Harmanpınarı Barajının, 2024 yılı birim fiyatlarıyla ekonomiye yıllık 11 milyon lira katma değer sağlaması beklenirken, çiftçilere de daha geniş bir ürün yelpazesinde ekim yapabilme, verimliliği artırma ve gelir seviyelerini artırma imkanı sunacak.
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