Konya’da hem ters hem de geri geri gelip çarptığı yaşlı kadının hayatını kararttı!

Konya’da döneceği kavşağı kaçıran hafif ticari araç sürücüsü ters istikamette geri geri gittiği sırada yaşlı kadına çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan yaşlı kadın, “Hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum” diye tepki gösterdi.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Sivaslı Ali Kemal Caddesi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü döneceği sokağın girişini kaçırınca cadde üzerinde durduktan sonra geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen yaya 65 yaşındaki Sabriye Bıyık'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Sabriye Bıyık, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yüzünde, dişlerinde, omzunda ve kaburgasında 7 kırık olan yaşlı kadın 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Kazanın ardından işlemleri için emniyete götürülen sürücünün, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Dünyamı kararttı, ben ona hakkımı helal etmiyorum”

Kaza nedeniyle torununa bakamadığını ve bu nedenle sürücüye hakkını helal etmediğini söyleyen Sabriye Bıyık, "Caddenin bir kısmını geçtim, diğer tarafı geçmek için geliş yönü olan sağ tarafa baktım normal olarak ters istikamete bakmadım. Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim. Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Dişlerimin hepsi döküldü, dizimde hasar var, kaburga kemiğimde 7 kırık var, omzunda hasar var. Doktorlar 2 ay çekersin bu acıyı dediler. Beni uyutacaklardı ama Allah'ım güç verdi, çıktım hastaneden çok şükür” dedi.

Kaynak: İHA