Konya’da iki haftada 60 bin 550 kişi sorgulandı! 58 aranan şahıs yakalandı

Konya genelinde suç ve suçluyla mücadele amacıyla yapılan geniş çaplı denetimlerde suç unsuru birçok eşya ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından son iki hafta içerisinde yürütülen denetimlerde 60.550 kişi ve 13.860 araç sorgulandı.
DENETİMLERDE 58 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Denetimlerde, arama kararları bulunan 58 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca, 118 yoklama kaçağı tespit edilip tebligat yapıldı. Suç şüphesiyle gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalar sonucunda 12 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 45 fişek, 291 kesici, delici alet, 2.717 uyuşturucu hap, 17,17 gram metamfetamin, 9,78 gram eroin, 10,1 gram esrar, 10,2 gram skunk, 9,77 gram ADB-Butinica ve 576,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 1.039 paket kaçak sigara, 22,6 kg kaçak tütüne de el konuldu.
TRAFİK DENETİMLERİNDE 300 ARACA CEZA UYGULANDI
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 13.860 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 300 araca toplam 1.402.752 TL para cezası kesildi. Ayrıca, hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 10 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Çocukların güvenliğini sağlamak için toplamda 2.313 park ve 2.635 okul çevresinde denetimler yapıldı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar gerçekleştirildi.
(Sibel Elmas)