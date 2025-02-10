Konya’da iş kazası: 3 işçi ağır yaralandı!

İddialara göre Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi Sitesi Güneştepe sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde pres makinesi nedeniyle iş kazası meydana geldi. Kazada, 3 işçinin pres makinesinin üzerine düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİ AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 işçi Şehir Hastanesi'ne, diğer işçi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumlarının ağır olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi