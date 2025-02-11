Konya’da iş kazasında yaralanan 3 işçiden 1’inin acı haberi geldi!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan otomotiv yedek parça üretim fabrikasında meydana iş kazasında 3 işçi ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden işçilerden 1’i yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi Sitesi Güneştepe sokak üzerinde bulunan otomotiv yedek parça üretim fabrikasında meydana geldi.
İddiaya göre iş yerinde işçi olarak çalışan Yılmaz O., Ruslanbek K. ve Cihat Geçgel (28) kum eleği makinesinin devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİ AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 işçi Şehir Hastanesi'ne, diğer işçi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumlarının ağır olduğu aktarıldı.
1 İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ
Olayda ağır yaralanan 28 yaşındaki Cihat Geçgel'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
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