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Konya’da kamyonet kontrolden çıktı! Bariyerlere çarpan araç sürücüsü yaralandı

Konya’da kamyonet kontrolden çıktı! Bariyerlere çarpan araç sürücüsü yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu gişeleri yakınlarında Ankara-Niğde Otobanının 79. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü S.A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yaralı kamyonet sürücüsü daha sonra Ankara'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Yorumlar
  • JD
    John doe
    5 saat önce

    5n1k

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