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Konya’da katı gübre dağıtma makinaları teslim edildi! Tarımsal verim ve kalite seviyelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da katı gübre dağıtma makinaları teslim edildi! Tarımsal verim ve kalite seviyelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde, "KOP İle Topraklarımızın Organik Madde Miktarının Arttırılması Projesi" kapsamında katı gübre dağıtma makinelerinin teslim töreni düzenlendi.

Törene Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ilgın İlçe Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve bölgedeki üreticiler katıldı.

Bir 15 kişi ve yazı görseli olabilir

Proje kapsamında 5 adet katı gübre dağıtma makinesi, kooperatifler ve birliklerin ortak kullanımına tahsis edilecek. Bu projeyle, yıllardır kimyasal gübre kullanımının etkisiyle verimliliği düşen toprakların organik madde miktarının artırılması ve sürdürülebilir tarımın yeniden kazandırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda, bölgedeki tarımsal verim ve kalite seviyelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bir 4 kişi ve yazı görseli olabilir

Projenin finansmanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanırken, Ilgın İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Teslim töreni, bölge çiftçileri ve tarımsal üretimin geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bir 5 kişi, biçerdöver ve yazı görseli olabilir

Bir 4 kişi, jeep ve yazı görseli olabilirBir 4 kişi, jeep ve yazı görseli olabilirBir 3 kişi ve yazı görseli olabilirBir 10 kişi ve yazı görseli olabilirBir 7 kişi ve yazı görseli olabilir

(Sibel Elmas)

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