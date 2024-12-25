Konya’da KOM’dan silah operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da KOM ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda, tabancalar ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda 3 ayrı adreste arama daha yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 3 adet 9mm çapında tabanca, 399 adet icra yayı mili ve 9 mm namlusu bulunan tabanca sürgüsü, 600 adet tabanca sürgüsü, bin 543 adet yivli setli tabanca namlusu, 22 adet tabanca üretiminde kullanıldığı değerlendirilen silindir, 3 adet şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”