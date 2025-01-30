Konya’da kontrolden çıkan panelvan devrildi; 1 yaralı

Olay, saat 17.50 sıralarında Konya - Ankara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali D. (23) idaresindeki 45 UL 176 plakalı panelvan seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 23 yaşındaki Mehmet Ali D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada 23 yaşındaki Mehmet Ali D.'nin alkollü olduğu iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi