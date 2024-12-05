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Konya’da “KOSKİ Mobil Muhtar Sistemi’’ ile altyapı arızalarına daha hızlı ve etkin çözüm üretiliyor

Konya’da “KOSKİ Mobil Muhtar Sistemi’’ ile altyapı arızalarına daha hızlı ve etkin çözüm üretiliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinde oluşacak arızalara karşı zaman kaybını önleyen teknolojik sistemler kurmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerde su ve kanalizasyon altyapısı ile ilgili ortaya çıkabilecek arızaların çözümünü hızlandırmak amacıyla KOSKİ Mobil Muhtar Bilgi Sistemi’ni kullanıma sundu.

Yeni sistem sayesinde muhtarlar, ALO 185 hattı yerine, arızaları doğrudan mobil uygulama üzerinden bildirerek süreci kolaylaştırabiliyor. Muhtarların mahallelerindeki altyapı arızalarına anında müdahale edilmesini sağlayan bu sistem, iş emirlerini doğrudan sahadaki ekiplere iletiyor.

Tüm işlemlerin online yapıldığı sistem sayesinde zaman kaybı yaşanmadan arızalara çözüm getiriliyor. Uygulamanın işleyişine göre; muhtarlar, arıza bildirimi yaparken fotoğraf, konum bilgisi ve arızanın durumunu sisteme ekleyebiliyor. Sahadaki ekipler, bu bilgilere göre iş emri alarak arızaya hızla müdahaleye başlıyor. İş tamamlanınca da muhtara sistem üzerinden bilgi verilerek iş emri kapatılıyor.

Muhtarlar memnuniyetlerini dile getirdi

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, uygulamanın muhtarlar için büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Muhtarlarımız artık mobil uygulama üzerinden taleplerini iletebiliyor. Bu sayede talepler, doğrudan sahadaki ekiplere iş emri olarak düşüyor. Ekiplerimiz, çalışmayı tamamladıktan sonra muhtarlarımıza bilgi veriyor. Bu süreç oldukça hızlı ve etkili. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve KOSKİ'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sille Ak Mahallesi Muhtarı Muammer Bulan, sistemden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Sille Ak Mahallesi Huşu Sokak'taki bir su şebeke arızasını mobil uygulama üzerinden bildirdik. Kısa süre içinde ekipler geldi ve arızayı çözmeye başladılar. Bu uygulama, biz muhtarlar için büyük bir kolaylık. Tüm muhtar arkadaşlarımızı bu sistemi kullanmaya davet ediyorum.”
Melikşah Mahallesi Muhtarı Önder Yılmaz ise, sistemin hız ve pratiklik kazandırdığını vurguladı. Yılmaz, "Daha önce ALO 185 üzerinden işlem yapıyorduk, bu biraz zaman alıyordu. Şimdi ise cep telefonumuzdan arızanın fotoğrafını çekip gönderiyoruz. Bu bildirim direkt sahadaki çalışanlara iş emri olarak düşüyor. Yeni sistem gerçekten çok faydalı, emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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