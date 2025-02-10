Konya’da müstakil evde yangın paniği!

Olay, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Emirgazi mahallesi Veyis sokak üzerinde bulunan müsatkil evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre evin bitişiğinde bulunan odunluk kısmından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi