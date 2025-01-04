Konya’da örnek davranış! Avcılar canlı yakaladıkları tavşanı doğaya bıraktı

Konya’nın Hadim ilçesinde elleriyle tavşanı yakalayan avcılar, farkındalık oluşturmak tekrar hayvanı doğaya bıraktılar.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesinde Mustafa Özdil ve İsa Sevinç isimli avcılar yağan karın tadını çıkarmak ve av yapmak amacıyla Toros Dağlarının yüksek rakımlı kesimlerine çıktı. Arazide ilerleyen avcılar tavşanın kar içinde yaptığı tünelde uyuduğunu fark etti. Elleriyle tavşanı yakalayan avcılar sürdürülebilir avcılığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için tavşanı tekrar doğaya bıraktı.

Görüntüleri kaydeden Toroslarda Yaşam Gezlevili Avcılar Platformunun kurucusu Mustafa Özdil yaptığı açıklamada, avcılığın bilinçli yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirten Özdil, "Bizler Toros Dağlarının zirve noktalarında hayat süren insanlarız. Orta Asya bozkırlarından miras kalan avcılık tutkumuzu yaşatıyoruz. Ancak avcılığın bilinçli yapılması, limitlere uyulması konusunda hassasiyetlerimiz baskın geliyor. Bu sebeple Toroslarda Yaşam Gezlevili Avcılar olarak bir grup oluşturduk. Etkinliklerimizi bu platformda gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etkinliğimiz avcılığın bilinçli yapılması ve farkındalık oluşturmak için canlı yakaladığımız tavşanı doğaya geri bırakmak oldu. Çünkü limitleri doldurduk, sürdürülebilir bir yaban hayatı için diğer avcı arkadaşlara da örnek olması adına canlı yakaladığımız tavşanı doğaya saldık. Zamanında av yapalım ve avcılık kurallarına uyalım. Bunlara dikkat edersek hem gelecek nesillere daha güzel yaban hayatı bırakmış oluruz, hem de vicdanımız rahat olmuş olur” dedi.

"Bu dağlar bizim her zaman lazım"

Tavşanı canlı yakalayan İsa Sevinç de av yapmak ve doğa yürüyüşü yapmak için gezintiye çıktıklarını belirterek, "Tavşanın karın altında tünel oluşturarak yer yaptığını ve burada uyuduğunu fark ettim. Avcılığın bilinçli yapılması ve farkındalık oluşması için tavşanı canlı yakaladım. Av köpeklerimizi de bağlayıp tavşanı doğaya geri bıraktım. Zaten limitimizi doldurmuştuk. Fazlasına gerek yok. Bu dağlar bizim her zaman lazım” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA