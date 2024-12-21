Konya’da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, İpek yolu Görünmez mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 32 ADF 106 plakalı tır ile M.S.S.'nin kullandığı 06 DPE 772 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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