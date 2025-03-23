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Konya’da otomobil yaşlı adama çarptı: Kaza anı kamerada

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da otomobil yaşlı adama çarptı: Kaza anı kamerada
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil çarptığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 139115. Sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şevki K. idaresindeki 42 TB 084 plakalı otomobil, yaya olarak yürüyen 77 yaşındaki Mehmet K.'ya çarptı. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle düşen K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan K. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İŞTE O ANLAR;

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sibel Elmas)

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