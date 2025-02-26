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Konya’da otomobilde patlama! 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybetti

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Konya’da otomobilde patlama! 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybetti

İddialara göre Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde saat 17:20 sıralarında Bosna Hersek Polis Merkezi Amirliği idaresi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi Acil önündeki bir otomobilde oksijen tüpü patladı. 

2 ÖLÜ 2 YARALI

Edinilen bilgiye göre, içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürülürken, araçta bulunan 3 aylık bebek M.Ç ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA TEDAVİYE ALINDI

Patlamada yaralanan baba Halil Çakmak (29) ve anne Fatma Çakmak (23), sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Patlamada yarlanan baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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