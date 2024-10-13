Konya’da polise saldırı olayına ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama! “7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı’’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuku ilçesinde sırtından bıçaklanan polis memuru Mustafa Topuz hakkında açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamasında, polis memurunun 7 bıçak darbesi aldığını aktardı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında;
"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir.
29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.
Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır.
Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum.
Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır.
Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.
Polis kardeşime acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."
(Selman Kaya)