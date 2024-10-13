GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da polise saldırı olayına ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama! “7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı’’

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da polise saldırı olayına ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama! “7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı’’
Konya’da polise saldırı olayına ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi. İşte detaylar..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuku ilçesinde sırtından bıçaklanan polis memuru Mustafa Topuz hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamasında, polis memurunun 7 bıçak darbesi aldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında;

"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir.

29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır.

Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum.

Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır.

Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.

Polis kardeşime acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • KZ
    Kadir Zynk
    7 gün önce

    Polisımıze kalkan eller Allah onların Belasını versin o sokakta dolaşan katiller ömür boyu hapis cezasını versin başı Boş katildir Polislerimiz dikkatli olsunlar Rabbim yaralı Polisımıze şifalar versin

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER