Konya’da şehrin sosyal hayatına yeni renk; Haki kafe

Meram ve Konya’nın sosyal yaşamına renk katacak Haki Kafe iki şubesiyle birden hizmetlerine başladı. Özellikle, geçmiş ile bugünün buluştuğu Suriçi ‘Hakiki Kahve’ sloganıyla açılan Haki Kafe, konumu, hizmet ve ürün kalitesi, modern mimarisi ve ferah ortamıyla özellikle kahveseverlerin yeni buluşma noktası olacak. Şehrin yeni trendi Haki Kafe’nin ilk konukları Başkan Mustafa Kavuş ve Meram Belediyesi Meclis Üyeleri oldu.

Meram Belediyesi, şehrin kalbine hareket ve heyecan katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. İnsan ve modern hayat odaklı yatırımlarıyla öne çıkan Meram Belediyesinin, etapları bir bir tamamlanan Suriçi Çarşısı'nda ve Yeni Meram Caddesi'nde belediye iştiraki PELİTAŞ A.Ş. tarafından açılan Haki Kafeler özellikle kahveseverlerin buluşma noktası olacak.

HAKİ KAFE, KAHVE SEVERLERİN VE LEZZET DÜŞKÜNLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Geçmiş ile bugünü buluşturan ve buram buram tarih kokan Suriçi Çarşısı'nda ilk açılan işletme olan Haki Kafe, konumunun yanı sıra hizmet ve ürün kalitesi, modern yapısı, sıcak ve samimi atmosferiyle her yaş grubuna hitap ediyor.

Özel lezzetleriyle dikat eken Haki Kafe, menüsünde bulunan kahve çeşitlerinin yanı sıra, taze tatlı ve pastalar ve özel atıştırmalıklarla da lezzet meraklılarını bekliyor. En ince ayrıntısına kadar özenle tasarlanan ve kahveseverler ile lezzet düşkünlerinin buluşma noktası olacak Haki Kafe, ilk siftahını da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram Belediyesi Meclis Üyeleri ile yaptı.

Başkan Kavuş ve belediye meclis üyeleri ziyaret ettikleri Haki Kafe'nin kahve ve lezzetli menüsünü tattılar. Başkan Kavuş'un ikinci durağı da Yeni Meram Caddesi üzerinde açılan diğer şube oldu. Burada, önlüğü takarak tezgaha geçen Başkan Kavuş, hazırladığı içecekleri vatandaşlara ikram etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "BU ÖZEL MEKAN, KONUMUNDAN MİMARİSİNE, HİZMET KALİTESİNDEN MENÜSÜNE KADAR HER YÖNÜYLE KONYA'NIN YENİ GÖZDESİ OLACAK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin sosyal projelerinin en güzel örneklerinden biri olan Haki Kafe'nin ilçeye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu özel mekânların, bir kafe olmasının ötesinde bir yaşam alanı olarak tasarlandığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı içerisinde bulunan Haki Kafe, konumundan, mimarisine ve menüsüne kadar her yönüyle Konya'nın yeni gözdesi olacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Mustafa Kavuş, Haki Kafe'nin hizmete başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

"Suriçi Çarşısı'nda bir taraftan arsa sahiplerine anahtarlarını teslim ederken diğer taraftan ihalelerle dükkan ve ofislerin de satışını gerçekleştiriyoruz. Bu özel alanın ilk işletmesi olan Haki Kafe'yi açarak şehrin kalbine kazandırdığımız Suriçi Çarşısı'nda başlangıcı da kendimiz yapmış oluyoruz. Gerek Konya'da yaşayan hemşehrilerimizin gerek şehir dışından gelen misafirlerimizin, aileleriyle huzurlu vakit geçirebilecekleri ya da her yaştan insanın en güzel şekliyle sosyalleşebileceği güzel bir ortam ve atmosfer oluşturduk. Haki Kafe, her yönüyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya başladı. Öte yandan Haki Kafe markasının ikinci şubesini de Yeni Meram Caddesi üzerinde açtık. Meramımıza, özellikle bu noktada kendi markamızı kazandırmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin de bu noktada diğer işletmelerimize olduğu gibi Haki markamıza da destek vereceğinden şüphem yok.”

Kaynak: Haber Merkezi