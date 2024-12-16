Konya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, akşam saatlerinde Konya-Adana Karayolu Karapınar ilçesi Acıgöl yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö., içinde eşi ve kızının da bulunduğu 70 FT 337 plakalı LPG'li otomobille seyir halindeyken araç bir anda alev aldı.
Otomobili durdurup eşi ve kızını araçtan çıkardı
Sürücü hemen otomobili durdurup, eşi ve kızını araçtan çıkardı. Bu sırada büyüyen yangın aracı tamamen sardı. İtfaiyeden yardım isteyen M.Ö., yol kenarından topladığı kar birikintileriyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil adeta demir yığınına döndü.
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