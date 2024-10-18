Konya’da sisli ve puslu hava etkili olacak! Bazı ilçelerde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da önümüzdeki günlerde sisli ve puslu bir hava etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalacak. Şehir genelinde soğuk hava kendini hissettirirken, gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Bazı ilçelerde gece -3 derece

Merkezde sıcaklıklar 14 ila 16 derece arasında değişirken, bazı ilçelerde ise gece saatlerinde hava sıcaklıkları -3 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle Bozkır, Tuzlukçu ve Seydişehir gibi ilçelerde don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sürücüler Dikkat!

Sisli ve puslu havanın trafikte görüş mesafesini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, özellikle sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Araç kullananların yavaş ve kontrollü seyretmeleri, ani frenlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bu hava koşullarının hafta sonuna kadar sürebileceğini, vatandaşların hava durumunu takip etmelerini önerdi.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°

20 Ekim 2024 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°

21 Ekim 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°

22 Ekim 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°

Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

(Meltem Gürbüz)