KONYA Haberleri

Konya’da sürücüler dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Bu akşam o cadde trafiğe kapatılıyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da sürücüler dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Bu akşam o cadde trafiğe kapatılıyor

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle onarım çalışması gerçekleştirileceğini bildirdi.

AKOM'un açıklamasına göre, çalışmalar süresince Kule Site istikameti ile Emniyet istikameti çift yönlü (iki yönlü) olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Gece Saat 20.00-02.00 Arası  Tamamlanacak

Çalışmanın gece saat 20.00'de başlayıp 02.00'de tamamlanması öngörülüyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

AKOM, vatandaşların planlama yapmalarına yardımcı olmak için çalışma saatlerini önceden duyurdu.



Alternatif Güzergahlar Kullanılmalı

Onarım çalışması süresince Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi'ni kullanmayı planlayan sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

AKOM tarafından paylaşılan haritada, kapalı olacak cadde bölümü kırmızı renkle işaretlenerek sürücülere görsel olarak bilgi verildi.
 

 

Kaynak: Haber Merkezi

