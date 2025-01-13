Konya’da toplu ulaşıma maç ayarı! Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası toplu ulaşımda düzenleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak Pazartesi günü (Bugün) oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası toplu ulaşımda düzenlemeye gidileceğini duyurdu
Tramvay Aktarma
Maçın ardından Stadyum Tramvay Durağı ile Otogar Tramvay Durağı arasında aktarmalı seferler yapılacak.
Ek Otobüs Seferleri
Olası yoğunluk durumunda, yolcuların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla ilave otobüs seferleri hizmet verecek.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşım planlamalarını göz önünde bulundurmasını ve alternatif saatlerde seyahat etmelerini öneriyor.