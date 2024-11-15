Konya’da Yapılan Denetimde 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevreleri, parklar, metruk binalar ve şehrin işlek noktaları kontrol edildi. Bu kapsamda 1.701 kişi ve 379 araç sorgulanırken, 52 okul çevresi, 89 park ve 3 umuma açık iş yeri denetlendi.
3 düzensiz göçmen yakalandı!
Yapılan çalışmalarda, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 4 kesici alet ile 465 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”