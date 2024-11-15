Konya’da Yapılan Denetimde 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevreleri, parklar, metruk binalar ve şehrin işlek noktaları kontrol edildi. Bu kapsamda 1.701 kişi ve 379 araç sorgulanırken, 52 okul çevresi, 89 park ve 3 umuma açık iş yeri denetlendi.

3 düzensiz göçmen yakalandı!

Yapılan çalışmalarda, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 4 kesici alet ile 465 gram Sentetik Kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi