Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya’da yarın hangi ilçelerdeki okullar tatil? 21 Şubat Cuma tatil olan ilçeler...
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21 Şubat 2025 Cuma günü, Konya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak kuvvetli kar yağışı için uyarılarda bulunmuştu. Konya’da kar yağışının etkili olduğu bazı ilçelerde ise eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bilgisi geldi.
Konya'nın bazı bölgelerinde, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği ve trafikle ilgili zorlukların yaşandığı belirtiliyor. Bu çerçevede, eğitim-öğretimin aksamasının önüne geçebilmek amacıyla yerel yönetimler önlemler aldı.
Hadim'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Hadim ilçesindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin olarak Hadim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki eğitim kurumlarında taşımalı eğitimin 21 Şubat Cuma günü için 1 gün süreyle durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, ilçedeki olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin güvenliği ve eğitimde aksama yaşanmaması için böyle bir karar alındığı ifade edildi. Taşımalı eğitimle ilgili öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve diğer eğitim kurumlarında ise normal eğitimin devam edeceği belirtildi.
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