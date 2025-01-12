Konya’da yeni bir merkez ortaya çıkıyor! Şehrin kalbinde yükselen tarihi proje!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darülmülk Projesi kapsamında Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nde incelemelerde bulundu. Mevlana Türbesi arkası ve Ali Ulvi Kurucu Caddesi arasında bulunan 100 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden birisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Konya’ya gelen ziyaretçilerin bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri, sosyal donatı alanları ve ticaretleriyle birlikte yeni bir merkez ortaya çıkacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Burada aslında Konya Modeli Belediyeciliğin bir yansımasını görüyoruz. Darülmülk Projesi kapsamında inşallah şehrimize gelen tüm ziyaretçilere yönelik mekanlar ortaya çıkacak. Bu çalışmaların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden Darülmülk Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nde çalışmalar başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana Türbesi arkasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

"KARATAY BELEDİYEMİZLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİSİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

İnceleme sonrası çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Altay, Darülmülk Projesi kapsamında Konya'nın kadim tarihini ortaya çıkarmak için çok yoğun şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mevlana Türbesi arkası ve Ali Ulvi Kurucu Caddesi arasında bulunan 100 bin metrekarelik alanda Karatay Belediyesi ile Türkiye'nin en büyük dönüşüm projelerinden birisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Kamulaştırma çalışmaları Karatay Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Projelerin onayları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak bu projeye başladık. Şu anda hem tarihi eserlerin restorasyonları hem de arastanın çalışmalarına başlandı. İnşallah bahar aylarıyla birlikte hemen Mevlana Türbesi yanındaki Mevlevi Dergahı'nın yapımına da başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

KONYA'NIN KALBİNDE ÖNEMLİ BİR PROJE

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Konya'ya gelen ziyaretçilerin bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri, sosyal donatı alanları ve ticaretleriyle birlikte yeni bir merkez ortaya çıkacağını dile getiren Başkan Altay, "Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapacağımız Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'yle birlikte Konya'nın kalbindeki bu önemli proje tamamlanmış olacak. Konya'da her zaman ifade ettiğimiz gibi, birlikte çalışma kültürünün şehre çok önemli kazanımları var. Bu proje de onun en güzel örneklerinden birisi. Ben projeye desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bahar ayından itibaren buradaki proje kapsamındaki işlerin yükseldiğine şahitlik etmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

"BURADA KONYA MODELİ BELEDİYECİLİĞİN BİR YANSIMASINI GÖRÜYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kentsel yenileme alanı olarak ilan edilmesinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte burada yeni bir çalışma başlamıştı. Proje çalışmalarımız bitti, şimdi inşaat çalışmalarına başladık. Hem Büyükşehir Belediyemizin yapacağı hem belediyemizin yapacağı birçok kentsel yenileme binaları mevcut. Burada aslında Konya Modeli Belediyeciliğin bir yansımasını görüyoruz. Darülmülk Projesi kapsamında inşallah şehrimize gelen tüm ziyaretçilere yönelik mekanlar ortaya çıkacak. Bu çalışmaların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.