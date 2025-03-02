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Konya’da Yeni Bir Yer Altı Şehri Keşfedildi: Tarihe Işık Tutan Gizemli Tüneller Ortaya Çıkarıldı

Konya’da Yeni Bir Yer Altı Şehri Keşfedildi: Tarihe Işık Tutan Gizemli Tüneller Ortaya Çıkarıldı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, arkeologlar tarafından Roma dönemine ait olduğu düşünülen yeni bir yer altı şehri keşfedildi. Bu yeni keşif, Sarayini yer altı şehrinin yaklaşık bir kilometre kuzeyinde bulunuyor ve birbirine tünellerle bağlı geniş bir alana yayılıyor.

Keşfin Detayları

Kazı çalışmaları sırasında, 20 bin metrekarelik alanda 41 farklı mekân tespit edildi. Bu mekânlar arasında sarnıçlar, şaraphaneler, atölyeler ve yaşam alanları bulunuyor. Uzmanlar, yer altı şehrinin 8. yüzyıla tarihlendiğini ve yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirtiyor. 

Tünellerin Gizemi

Yer altı şehrinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, birbirine tünellerle bağlı olması. Bu tüneller sayesinde, sakinlerin günlerce dışarı çıkmadan yaşamlarını sürdürebildikleri düşünülüyor. Ayrıca, savunma amaçlı tahkimatlı alanlar ve gıda üretimi için kullanılan şaraphaneler de keşfedilen yapılar arasında. 

Turizme Katkısı

Bu önemli keşfin, Konya'nın turizmine büyük bir katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, yer altı şehrinin restorasyon çalışmalarının ardından turistlerin ziyaretine açılacağını ve bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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